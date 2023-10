Amatrice Rieti va ko nella ripresa. Foto. Angelone e Di Loreto: «Sconfitta che brucia ma ci rifaremo»

RIETI - Un’Amatrice Rieti diversa dal solito quella vista contro l’ostico Campus Eur che non ha fatto nulla di eccezionale per portare i tre punti a casa. Un tiro un gol poi il calcio di rigore. Amarantocelesti che hanno gestito bene il primo tempo ma sono scesi con un piglio diverso nella ripresa.

Le dichiarazioni del tecnico Vincenzino Angelone

«Negli spogliatoi tra primo e secondo tempo ho detto che avevamo creato tanto ma con pochi tiri in porta e dovevamo migliorare la cattiveria negli ultimi venti metri.

Siamo rientrati poco attenti, e ci siamo fatti scavalcare da un lancio lungo. Abbiamo cercato di riprendere la gara poi però è arrivato il secondo gol sempre su lancio lungo. I ragazzi hanno dato tutto ma forse abbiamo subito il loro carattere. Le sconfitte bruciano soprattutto perché potevamo salire primi in classifica. Il calcio è questo e già da mercoledì in Coppa sono convinto che sapremo rifarci».

Le dichiarazioni del ds Mattia di Loreto

«Mi aspettavo una partita del genere sia sul piano caratteriale che sul piano atletico e tattico. Non mi preoccupo della sconfitta, le sconfitte nel calcio ci sono, la passata stagione dopo tre gare ero a due punti. Conosco le qualità dei miei ragazzi, so cosa possono dare e so che si rifaranno il prima possibile».