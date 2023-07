Ss Amatrice Rieti nelle “mani” di Andrea Pezzotti: «Orgoglioso». Presi anche De Fato e Di Nicola

RIETI - Altri rinforzi per la Ss Amatrice Rieti, che oltre a riconfermare Andrea Pezzotti tra i pali, tessera i centrocampisti Patrizio De Fato e Davide Di Nicola.

In mani sicure

Inutile negare che potersi fregiare di un portiere esperto come Pezzotti, per l'Amatrice Rieti è senz'altro essenziale. Classe '90, "ha iniziato il suo percorso nelle giovanili del Football Club Rieti - si legge nella nota ufficiale - Nel corso degli anni poi è stato protagonista in diverse società: in Promozione con Poggio Catino e Alba Villa Reatina". Ha vinto la Coppa Lazio con il Centro Italia e a Poggio Fidoni (Prima Categoria) piazza una doppietta indimenticabile centrando il primato in campionato e il trionfo in Coppa Lazio. Negli ultimi anni ha vestito la maglia del Cantalice, BF Sport e l'ultima è quella di Amatrice con la quale ha vinto il titolo di Promozione.

Le dichiarazioni

«Sono orgoglioso e felice di poter indossare la maglia della mia città - dichiara Pezzotti -.

Ringrazio il Presidente e il direttore Mattia di Loreto per questa grande possibilità. Per me è una grande sfida personale, visto che non mi è stato mai permesso di giocarmi il posto veramente nella società dove sono cresciuto sin da piccolo».

Patrizio De Fato

Roccioso centrocampista classe 1995, è reduce dall’esperienza dello scorso anno fra Tivoli e Favl Cimini. Giocatore di assoluta esperienza: ha militato nel Rieti nel 2020 trovando poco spazio a causa di un infortunio, per il resto un centinaio di presenze in D e moltissima conoscenza dell’eccellenza laziale vinta con il Ladispoli e dominata col Sora. «Sono carico e motivato per questa nuova esperienza. Questo è un progetto ambizioso, c’è molto entusiasmo per la nuova stagione che è alle porte. Non vedo l’ora di tornare allo Scopigno e rivedere i nostri tifosi», dice De Fato.

Davide De Nicola

Centrocampista classe 1996, può agire anche da esterno sia alto che basso. Lunghissima esperienza nell’Eccellenza Abruzzese, partito dalla primavera dell’Ascoli è divenuto bandiera dell’Alba Adriatica dove ha militato per 8 stagioni. Lo scorso anno protagonista e sempre in campo con la Renato Curi Angolana.

«Essere qui è molto bello. Quando mi ha chiamato il direttore non ho esitato un secondo ad accettare questo progetto importante e ambizioso. Non vedo l’ora di iniziare” dice Di Nicola».