UNDER 17 REGIONALE (GIRONE B)

UNDER 16 REGIONALE (GIRONE B)

RIETI - Durante il fine settimana si è disputato il diciassettesimo turno dei campionati Under 17 e Under 16 regionali (gironi B). Bilancio in chiaroscuro per Cantalice, che ottiene una vittoria e una sconfitta. Riguardo, invece, i tornei Under 17 e Under 16 provinciali (Roma, gironi D-C), le squadre torneranno in campo nel weekend in arrivo dopo quindici giorni di stop.Nella tana della Vis Subiaco, nonostante i gol di Rossi e Kume, Cantalice cade 3-2. I biancorossi rimangono, quindi, a 30 punti, collocandosi in sesta posizione. Stefano Lotto, allenatore dei reatini: «Forse i ragazzi hanno sentito troppo l'importanza della gara e questo ci ha portato ad essere frenetici e nervosi. Anche dopo che abbiamo ripreso il match, sul 2-2 ci siamo disuniti nuovamente. Brutta partita, da dimenticare in fretta».Successo importante per Cantalice, corsaro 2-1 in casa dell'Atletico Vescovio (quarto a 34). Per i vincitori, quinti a 33 punti, decisive le reti di Gentili e Di Marco. Stefano Lotto, tecnico anche dell'Under 16, commenta così il match: «Su un campo difficilismo, i ragazzi hanno disputato una prestazione fantastica contro una squadra molto forte. L'intelligenza nel gestire i momenti topici della gara è stata di alto livello e questo è stato confermato anche dal fatto che siamo stati in grado di colpire al momento giusto. Complimenti alla mia squadra per aver eseguito alla perfezione ciò che era stato preparato in settimana».