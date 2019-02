RIETI - Le raffiche di vento che dalle prime ore dell'alba stanno interessando la città, hanno provocato i primi danni.



Ultimo aggiornamento: 10:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al Nucleo Industriale cassonetti della raccolta differenziata in mezzo alla strada nello specifico a due passi dal carcere, mentre a Campoloniano in via Renzo De Felice - a due passi dal Parco della Meridiana - un pino è caduto in mezzo alla strada, ma fortunatamente in quel momento non passavano autovetture o pedoni. Altri disagi si segnalano anche a Vazia e a Lisciano.