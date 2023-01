Maltempo nel Ternano: allagamenti e alberi caduti. A Montefranco la Provincia chiude un tratto di strada per alcune piante pericolanti

Allagamenti, alcuni alberi caduti e qualche piccola frana. Il maltempo che nel pomeriggio si è abbattuto nel Ternano ha creato qualche disagio in diverse zone della provincia anche se non si segnalano condizioni di particolare criticità fatta eccezione di Montefranco. Qui, a causa di piante pericolanti, la Provincia di Terni sta predisponendo un'ordinanza di chiusura di un tratto di strada per il pericolo che, con la pioggia e il vento, queste possano cadere.

Sul resto della rete viaria provinciale c'è qualche problema legato alla pioggia che, caduta abbondante, ha determinato allagamenti con disagi e rallentamenti alla circolazione viaria. Le strade sono comunque percorribili.

A Terni si è allagato il sottopasso via dei Proietti Divi.

In aggiornamento