Roma, vento forte e allerta gialla. Alberi, lampioni e semafori caduti da Ostia al Flaminio

È da questa mattina che il dipartimento della protezione civile ha diramato allerta gialla per oggi venerdi 20 ottobre fino alle successive 24-36 ore, per la progressiva estensione sul territorio di forti venti meridionali, con raffiche di burrasca che ha messo sotto dura prova la Capitale. Alberi che sferzati dal vento, sono caduti sulle auto e sulle moto in sosta su via Serpentara e su via Pacchiarotti. Ma non finisce qui, sono stati più di 80 gli interventi dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine insieme alla polizia municipale di Roma non solo in zona Sepentara ma anche in zona Marconi, Eur, Ostiense, Flaminio e Giulio Agricola.

Inoltre sono caduti alcuni rami in via Pontina, km 17.500 direzione Roma, in via della Maglianella 139 e in via Gerolamo Cardano, altezza civico 74, colpendo anche alcuni veicoli ma senza causare al momento feriti.

Addirittura il vento ha piegato dei pali telefonici posizionati sulla carreggiata laterale in via Ugo Forno ad Ostia e in via Cristoforo Colombo al km 25. Ancora un semaforo pedonale si è abbattuto su via Fabrizio Luscino vicino la scuola Aldo Fabrizi per un ramo pericolante. A Roma oggi sono previsti 4mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3786m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da sudest, al pomeriggio forti e proverranno da sudest.