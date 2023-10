Maltempo, nottata difficile: diverse criticità in città e in provincia

RIETI - Nottata di passione e maltempo a causa delle forti raffiche di vento e delle abbondanti precipitazioni che hanno mobilitato forze dell’ordine, vigili del fuoco, polizie locali e tecnici comunali. Numerose le richieste di intervento per rami pericolanti e alberature finite a terra o su sede stradale in Sabina dove si sono verificati anche casi di movimenti franosi, cedimenti del suolo e caduta massi come in via Roma a Poggio Mirteto.

Diverse le criticità registrate anche in città con allagamenti e danni provocati dalle piogge come in zona Chiesa Nuova, viale Fassini, Foro Boario e numerose arterie cittadine. Sottopasso ferroviario nei pressi della Questura inizialmente allagato nel corso delle abbondanti precipitazioni.

A Micigliano brevi e temporanei disagi per la viabilità locale per caduta massi. Una situazione che al momento sembrerebbe tornata alla normalità ma che potrebbe tornare a creare problemi in considerazione delle previsioni meteo previste per la giornata odierna in cui la Protezione civile ha diramato un'allerta meteo-piogge.