Al Bano ha chiuso la prima serata della Fiera mondiale del peperoncino. Foto

RIETI – Una piazza in festa, quella che accoglie Al Bano nell’apertura della 12esima edizione della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino. Atmosfera unica, che Carrisi ha regalato a Rieti, con i suoi cavalli di battaglia come “Felicità”.

Pubblico delle grandi occasioni per dare il benvenuto al cantautore Italiano, che conosce molto bene Rieti. L’ultima volta nel dicembre 2022 in occasione di una diretta tv dal Santuario di Greccio per parlare di San Francesco d’Assisi.

Con Al Bano scende il sipario della prima giornata del Fiera del Peperoncino, appuntamento a domani, per un calendario ricco di appuntamenti.