Sanremo 2024, Al Bano: «Fiorello non toccare mio nipote Alex Lupo!»

Al Bano non ci è rimasto bene. Per niente. Non solo per l'esclusione dal Festival di Sanremo 2024, l'ultimo di Amadeus. Ci è rimasto male perché Fiorello ha preso in giro il nome del suo quarto nipotino, scelto da sua figlia Romina: Alex Lupo.

«Fiorello è simpatico - ha raccontanto al settimanale Di Più Tv - ed è anche un mio caro amico, e lo so che quando ha fatto ironia sul nome del mio nipotino appena nato, che si chiama Axel Lupo, non voleva fare del male a nessuno. Però mia figlia ne è rimasta infastidita, e dunque con la stessa ironia gli dico: “Rosario, giù le mani dalla mia Romina...”».

Ma cosa era successo? Durante una puntata di Viva Rai2!, Fiore aveva ironizzato sul nome scelto dalla figlia di Al Bano: «È nato anche il nipote di Al Bano, lo hanno chiamato Axel Lupo! Pensa se incontra Nathan Falco», riferendosi in questo caso al figlio di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci. «Mai uno che chiama una figlia Blatta», aveva sottolineato Fiorello, scrive Di Più Tv, "alludendo al fatto che si scelgono animali belli, eleganti, mai insetti come le blatte, cioè gli scarafaggi".

Non era mancata la risposta di Romina, prima ancora quella del padre: «Prendere in giro il nome di un bambino appena nato lo trovo di cattivo gusto. È un atto di puro bullismo, non sano umorismo.

Forse da piccolo hanno preso in giro anche te e tua sorella che si chiama Catena per i vostri nomi e questo da neomamma mi dispiace».

Poi tocca nuovamente ad Al Bano: «Con mia figlia Romina ho cercato di smorzare i toni, ma ho capito che c’è rimasta davvero male. In questo momento è molto sensibile, ha appena partorito, e il parto non è stato semplice, ed è naturalmente protettiva con il suo cucciolo, è per questo che si è sentita ferita in modo così importante. E poi Fiorello lo sa che c’è una regola nel mondo dello spettacolo...».

E Al Bano al settimanale diretto da Osvaldo Orlandoni spiega anche la "regola": «Si può scherzare su tutto, ma non sui bambini». Poi una promessa: «Quando mi troverò a passare per Roma, potrei fare una irruzione nella trasmissione di Fiorello per chiarire di persona e tirargli le orecchie».

Ma perché scegliere un nome come Alex Lupo? «Axel è un nome molto usato all’estero e poi in ebraico significa “Signore della pace”, un bel messaggio, soprattutto di questi tempi. Il lupo, invece, è un animale che è sempre piaciuto a Romina, simbolo di forza e libertà...».