Quel che resta della Kienergia dura 30' a Latina, i pontini dilagano nel finale: 91-72

RIETI - Ciò che resta della Kienergia Rieti va ko anche a Latina: al PalaBianchini la formazione di Gramenzi è senza pietà e batte 91-72 il team di Rossi. Dura soltanto 30' la Npc, a ranghi ridotti anche nel delicato derby salvezza, che può valere una stagione. La Benacquista infatti supera Rieti in classifica, ribaltando anche la differenza canestri. Classifica resa ancora più amara dopo il successo di Chieti, al rientro dalle positività dal Covid, supera l'Ebk Roma: 98-97.

Il primo tempo

Deve dare battaglia la Kienergia, che a Latina si rende protagonista di una buona partenza e prova a mettere le mani avanti in avvio di gara (5-10). Immediata la reazione dei pontini: 9-0 di parziale e Rossi è costretto a fermare il gioco. Latina colpisce dalla lunga distanza con Piccone e Passera, Rieti invece si aggrappa a Taylor, che porta i suoi avanti 29-26 al termine dei primi 10’ di gioco. La Kienergia fatica a trovare le vie del canestro e Latina prima racciuffa la parità e poi concretizza il sorpasso: 36-31 a metà del secondo quarto. Non demorde Rieti: Sabatino e Piccoli spingono Rieti al meno 1 e Gramenzi chiama il time out. Sanguinetti è glaciale dalla lunetta, ma Latina allo scadere riesce è portarsi nuovamente avanti e così all'intervallo guidano i pontini 49-48.

La ripresa

Rieti concretizza in avvio di ripresa ed è +3 per il team di Rossi. Regna l'equilibrio nel corso della terza frazione, il match non ha un padrone e le due squadre restano appaiate nel punteggio. Sul finale di terzo quarto cambia l'inerzia del match: +10 dei pontini con il punteggio che alla penultima sirena recita 71-61. Sprofonda la Kienergia, Latina guida prepotentemente e scappa sul +17. Chiude la pratica Latina, che deve solo gestire la Benacquista nel corso dell'ultimo quarto: termina 91-72.

Il tabellino

Benaquista Latina: Passera 3 (0/1, 1/1), Trotter 8 (1/1, 2/7), Lewis 4 (2/2, 0/1), Raucci 21 (8/9, 1/2), Fall 17 (6/10, 0/2), Baldasso 15 (3/4, 3/6), Piccone 15 (5/8 da 3, Mouaha 8 (1/3, 1/1), Benetti e Hajrovic ne. All. Gramenzi.

Kienergia Rieti: Taylor 22 (7/9, 2/8), Sanguinetti 13 (0/2, 3/5), Piccoli 10 (3/7, 1/5), Ponziani 8 (3/3 da 2), Sabatino 15 (1/7, 4/7), Nonkovic 4 (2/3, 0/1), Frizzarin (0/2 da 3), Buccini, Imperatori ne. All. Rossi.

Arbitri: Ferretti (Te), Pazzaglia (Pu) e Pecorella (Bt).

Note. Tiri da 3: Rieti 10/28, Latina 13/28. Tiri liberi: Rieti 10/16, Latina 10/14. 5 Falli: Mouaha.

Ultimo aggiornamento: 20:24

