Terrorismo, blitz a Cuneo: arrestato marocchino per istigazione a compiere attentati

Alle prime ore dell'alba un cittadino marocchino residente in Italia è stato fermato per terrorismo dai Carabinieri del Ros e del comando provinciale di Cuneo. Al centro delle indagini, coordinate dalla procura distrettuale di Roma, «le attività criminali poste in essere dal soggetto colpito dal provvedimento restrittivo gravemente indiziato - spiegano gli investigatori - di istigazione a delinquere per finalità di terrorismo e partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo».

Venerdì 30 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 07:56



