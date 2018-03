Passaporti, barche e soldi: così la rete aiuta i jihadisti

di Sara Menafra

Un'organizzazione logistica capace di garantire spostamenti ai migranti, ma soprattutto a elementi radicalizzati (anche se non c'è una specifica contestazione le conferme verrebbero da legami familiari e derivanti dal territorio di provenienza), attraverso l'Europa. Con l'uso di motoscafi veloci in partenza dalla Tunisia, case di appoggio tra Napoli e Latina ed un passaggio prima attraverso la Francia e poi verso il Nord. Per i documenti falsi c'era persino un tariffario: «Se la carta falsa la faccio in Italia,...