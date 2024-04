Meteo, come vestirsi con 15 gradi? Dalle scarpe da evitare a quali cappotti preferire, i consigli

Prima caldo come se fosse giugno, poi un'ondata di freddo polare, e ancora un anticipo d'estate al centro sud previsto nel prossimo fine settimana. Col termometro che sale e scende ad aprile nel giro di meno di dieci giorni le temperature sono crollate di 25 gradi. E per evitare un crollo emotivo qualche consiglio su come vestirsi può essere un valido aiuto.

Tempesta Sancho in arrivo, dove e quando pioverà. Nuovo calo delle temperature, le previsioni fino al primo maggio

Come vestirsi?

Se al nord è previsto un fine settimana di pioggia e vento, al centro sud le temperature saliranno con picchi fino a 25 gradi.

E una pioggia lieve potrebbe infastidire di tanto in tanto chi trascorrerà la festa del 1 maggio all'aperto.

L'ombrello sarà il migliore alleato nel prossimo weekend al nord ovest, ma attenzione perché il vento soffierà più forte rispetto agli ultimi giorni. Magari un foulard potrebbe aiutare.

Anche il 1° maggio l'ideale sarebbe seguire il consiglio sempre valido di «vestirsi a cipolla». Zaino in spalla, ombrello da borsa e cappello da baseball sono raccomandati. Ma anche una comoda felpa con cappuccio, un classico trench (per i meno freddolosi) o un intramontabile chiodo di pelle. E per le scarpe attenzione alla pioggia, poco amica del camoscio e della tela. Bene le maniche corte, ma solo se abbinate a indumenti più pesanti.

A cosa dire addio

Se al Nord sarà ancora difficile rinunciare al cappotto, anche se con la pioggia prevista, sarebbe meglio evitare quelli in lana e camoscio. Nel resto d'Italia si può già tentare di riporlo in un angolo remoto dell'armadio. Via anche cappelli, guanti e sciarpe in lana che qualcuno, dopo una breve parentesi quasi estiva, ha indossato di nuovo, soprattutto al nord. Saluti anche ai pantaloni in velluto, quasi pronti per andare via anche quelli in pelle.