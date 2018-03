Jihad in trasferta/ Sbarchi fantasma: un pericolo reale non solo per l’Italia

di Gianandrea Gaiani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L’ultima ondata di arresti di cellule terroristiche ed elementi jihadisti in Italia offre diversi spunti di riflessione. Non ultima l’efficienza degli apparati di intelligence e sicurezza che hanno finora scongiurato diversi attacchi contro obiettivi nella Penisola. Le evidenze lasciano però l’amaro in bocca, specie a chi ha sempre affrontato il tema del jihadismo in Italia preferendo al pragmatismo le categorie del politicamente corretto e la minimizzazione del problema. Gli arresti confermano che ci sono...