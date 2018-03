Gabrielli al Papa: Santa Sede obiettivo jihadista, polizia lavora contro minaccia incombente

«Gli uomini e le donne della polizia di Stato, che concorrono alla sua sicurezza, continueranno a garantire la sicurezza di questa sede santa e della sua persona e di questa straordinaria grande città di Roma, sede della cristianità, che dalla propaganda terroristica e jihadista è portata a simbolo da colpire». Lo ha detto il capo della polizia Franco Gabrielli salutando il Papa e aggiungendo: «Questi tempi trascorsi non ci convincono dell'ineluttabiltà degli eventi, del fatto che la minaccia sia passata. La minaccia è incombente ma gli uomini e le donne della polizia sapranno fare argine a tutto quanto di male è intorno a noi».LEGGI ANCHE: Roma, allerta per la rete Isis: vigilanza rafforzata per Pasqua