Mes, intesa nella maggioranza sul testo della risoluzione: «Verifica di negoziato prima di ratifica»

Mes, c'è l'accordo. Intesa raggiunta sul testo della risoluzione sulla riforma del Mes al vertice di maggioranza appena conclusosi. L'accordo, spiegano fonti di governo è «soddisfacente per tutti i gruppi». L'incontro, secondo quanto viene riferito da fonti di Iv, sarebbe stato caratterizzato da una accesa discussione tra M5S e Pd. Sul Recovery Plan, invece, è ancora stallo e il PD sta lavorando ancora per trovare una soluzione. «Il confronto sul Recovery plan e la sua governance non è mancato e non mancherà. Il Recovery plan rappresenta una grande chance da non disperdere nei rivoli di polemiche assolutamente infondate», dice in una nota il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, capo delegazione del M5S nel governo.

APPROFONDIMENTI ROMA Recovery, salta il Cdm del pomeriggio. Renzi: «No a pieni... LE DIRETTRICI Recovery Plan, maxi-dote da 123 miliardi: alla svolta verde e digitale POLITICA Governo in bilico/ Le manovre di Palazzo dannose per l’Italia INVISTA Recovery plan, Gualtieri: “Investiremo in fascicolo sanitario... ROMA Meno tasse per il ceto medio. Recovery, c’è il piano:... PRIMOPIANO Noi, l’unico Paese che rinuncia alla propria lingua POLITICA Recovery, Salvini: «Vergognoso che decidano Conte e suoi... IL CASO Recovery Plan, un programma monstre per cambiare l'Italia: ecco i... ECONOMIA Recovery plan, come funziona il piano di governance su cui lavora il... ECONOMIA Recovery Plan, in CdM maggioranza divisa sulla governance del piano...

L'agenda

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, - si legge in una nota -domani mercoledì 9 dicembre terrà le Comunicazioni in Parlamento in vista del Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre. Di seguito il programma degli interventi: Ore 9.00 - Camera dei Deputati Ore 16.00 - Senato della Repubblica.

Cosa dice la risoluzione

La maggioranza impegna il governo a «finalizzare l'accordo politico raggiunto all'eurogruppo e all'ordine del giorno dell'eurosummit sulla riforma del trattato del Mes». Lo si legge nella bozza di risoluzione su cui si è raggiunto l'accordo in maggioranza.

Il Parlamento impegna il governo «a ribadire che questa riforma non può considerarsi conclusiva, vista la logica di pacchetto già ribadita dal Parlamento, proprio alla luce delle ultime scelte realizzate in seno alla Ue che descrivono una nuova stagione di necessarie modifiche. A sostenere la profonda modifica del patto di stabilità e crescita prima della sua reintroduzione, la realizzazione dell'Edis». È quanto si legge nella bozza di risoluzione di maggioranza sul Mes.

«Lo stato di avanzamento dei lavori su questi temi (dalla logica del pacchetto all'introduzione del sistema Edis, ndr) in agenda sarà verificato in vista della ratifica parlamentare della riforma del trattato del Mes». È quanto si legge nella bozza di risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del premier Giuseppe Conte domani in Parlamento.

Mes e Recovery, settimana di fuoco per il Governo

La posizione dei gruppi

È in corso l'assemblea dei senatori M5S sul testo della risoluzione da presentare domani sulle comunicazioni del premier Giuseppe Conte, dopodiché alle 21.30 si terrà una assemblea congiunta dei gruppi M5S per fare il punto sulla risoluzione relativa alla riforma del Mes, dopo l'accordo raggiunto dai capigruppo della maggioranza. La frattura interna al M5S comunque sembra rientrata. Barbara Lezzi, in un post su Fb, annuncia di aver trovato un punto di caduta con i governisti. Non è detto che la bozza di risoluzione costruita nel pomeriggio piaccia a tutti nel Movimento. I «duri e puri», come Pino Cabras, Alvise Maniero o Raphael Raduzzi, non hanno sciolto ancora il nodo. Ma un loro «no», domani, sarà l'anticamera dell'espulsione.

C'è bisogno di un po' di chiarezza sul #Mes. pic.twitter.com/WIh60s2Xav — Carlo Sibilia (@carlosibilia) December 8, 2020

Via libera da Iv alla risoluzione di maggioranza sulla riforma del Mes, ma la firma dei capigruppo renziani in calce al testo sarà messa solo dopo aver ascoltato l'intervento del premier Conte in Aula. È quanto si apprende da fonti di maggioranza al termine della riunione con il governo sulla risoluzione. Via libera politico all'intesa sulla bozza, dunque, ma i capigruppo di Iv hanno fatto sapere che non firmeranno subito il testo, reputando determinante quello che dirà nella sua relazione del premier. Lo scontro tra Matteo Renzi e Conte verte su due punti: la cabina di regia e il metodo usato dal premier, che, per Iv, fa tutto da solo. Da qui alle prossime ore, almeno sullo schema di aggiornamento del piano di Ripresa e Resilienza, si attende comunque qualche progresso: Conte non vuole assolutamente andare al Consiglio Ue senza un prima via libera al piano. Per la cabina di regia, invece, lo slittamento è quasi certo.

«Alla fine, nella maggioranza, vincerà "Franza e Spagna purchè se magnà". Escludo un governo di unità nazionale, ma credo che questo governo non cadrà. Ma noi non intendiamo sostituirci a nessuna forza politica, poi se serve dare una mano la diamo come abbiamo fatto con lo scostamento». Così il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, intervenendo al convegno «Il Mes spacca Italia».

«Spero che domani tutti i Parlamentari, di qualsiasi formazione o schieramento, votino davvero secondo coscienza in merito alla riforma del Mes. Qui non c'è in gioco la sorte del Governo, dei ministri o dei parlamentari attaccati alla poltrona, la posta è molto più alta: ad essere in gioco è la libertà dell'Italia. No Mes». Lo scrive su Twitter il presidente di Fdi, Giorgia Meloni.

Ultimo aggiornamento: 19:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA