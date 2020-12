I miliardi da spendere, che dovrebbero diventare tre in più rispetto alle stime originali. E le riforme da fare, a partire da quella del fisco, perché la logica del Next Generation Eu sarebbe quella di accompagnare con gli investimenti i cambiamenti necessari per aumentare la competitività del Paese. Il “Piano nazionale di ripresa e resilienza” dovrebbe ricevere oggi il via libera del Consiglio dei ministri; sui contenuti non ci sono problemi sostanziali, mentre la tensione politica si concentra sulla governance e sui poteri sostitutivi di cui disporrebbero i sei responsabili di missione, che sono esplicitamente previsti nel testo.

Recovery plan, come funziona il piano di governance su cui lavora il Governo

Recovery Plan, giù le tasse sui redditi tra 40 e 60 mila euro: ecco il programma del governo. Il documento

Dunque il Piano che faceva affidamento su 209 miliardi, di cui 193 legati allo strumento principale (“Dispositivo di ripresa e resilienza”) vede quest’ultima voce passare a 196 e di conseguenza il totale, comprensivo dei fondi “minori”, a 212. Il piccolo incremento - ancora però da confermare ufficialmente - dipende dai nuovi calcoli della commissioni basati sulle previsioni macroeconomiche più aggiornate e sul cambiamento dell’anno base (originariamente era il 2018).

Sei missioni

I 196 miliardi sono suddivisi nelle sei missioni: la quota più sostanziosa va a alla “Rivoluzione verde e transizione ecologica” con 74,3 miliardi, poi c’è “Digitalizzazione innovazione e competitività” che ne avrà 48,7, “Infrastrutture per una mobilità sostenibile” (27,7), “Istruzione e ricerca” (19,2), “Parità di genere, coesione sociale e territoriale” (17,1) e infine la “Salute” che pur essendo naturalmente il settore più direttamente coinvolto dalla crisi di questi mesi potrà contare solo su 9 miliardi. Tra le riforme particolare attenzione è destinata a quella fiscale, che comprende una revisione generale del sistema in direzione di maggiore equità e digitalizzazione dei pagamenti ma anche la riduzione dell’Irpef (che però non sarà finanziata direttamente dai fondi europei). L’attenzione si concentra ora sui redditi compresi tra 40 mila e 60 mila euro l’anno, sia da lavoro dipendente che autonomo, oggi caratterizzati da “livello di prelievo eccessivi”. Grande enfasi è posta anche sulla riforma della pubblica amministrazione e su quella della giustizia.

Ultimo aggiornamento: 01:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA