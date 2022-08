Bobo Craxi candidato con il centrosinistra a Palermo: «Porto la storia di un socialista italiano»

Elezioni politiche 2022 - Bobo Craxi correrà nel seggio uninominale di Palermo. Craxi ha la politica nel dna: figlio dello storico leader socialista ed ex premier Bettino Craxi, fratello di Stefania Craxi, la presidente della commissione Esteri del Senato di Forza Italia. Ha scritto un post, come se ne leggono tanti in queste pre, dove lo si vede intento a firmare la sua candidatura. «Ho accettato la proposta di rappresentare la coalizione di centrosinistra all'uninominale di Palermo grande città del Mediterraneo. Mi batterò con serietà per promuovere idee e programmi per il governo del paese. In animo lo spirito, l'esperienza, la storia di un Socialista Italiano». Bobo Craxi comparirà nelle liste del Pd alle prossime politiche.

Il seggio è l' uninominale numero 2 che elegge un rappresentante alla Camera dei Deputati. Craxi parla di un sistema elettorale discutibile riferendosi al Rosatellum ma dice anche che intende misurare il suo consenso elettorale promettendo di lavorare per migliorare e irrobustire l'alleanza dell'Italia con i Paesi del Mediterraneo (è nota la vicenda umana è politica del padre Bettino morto in esilio in Tunisia). «Palermo è la Capitale della Sicilia ed una importante e fondamentale città del Mediterraneo- scrive Craxi - Un crocevia della Storia e delle Storie del nostro paese; della Storia Democratica ma anche della Storia di liberazione e resistenza alla morsa del crimine organizzato. É stata una città ed é una città attraversata da molte correnti politiche e culturali, in esse é rimasta certamente una radice laica e socialista. Seguiranno dettagli politici ed elettorali sulla composizione del collegio; Vado ad un fronte politico per difendere ed affermare la necessità che in Italia rimanga un Governo politico dalla forte spinta innovatrice così come è stata la recente esperienza del Governo abbattuto dai populisti e dalle destre. Vi sono considerazioni e obiezioni di carattere politico generale che non mi sfuggono. Cercherò di tenere conto anche di quelle. Dopodiché é un’elezione politica, non vi partecipo da oltre dieci anni, ho un’esperienza che gli amici ed i compagni conoscono. Ho una passione civile che prescinde da questo affascinante impegno elettorale, e la causa per cui mi batterò non è affatto la peggiore; é l’unica che può impedire l’onda nera dell’autoritarismo che da Budapest si propaga in tutta Europa. Discuterò di temi e problemi, programmi per il risanamento e per l’innovazione italiana; ed il mio impegno per creare una più robusta alleanza con i paesi del Mediterraneo, economica, culturale, politica. Affronterò insomma con impegno e con rigore il mio compito di candidato uninominale nella Città e Provincia di Palermo. Mi illumina s’altronde in queste ore la saggezza di Pietro Nenni, che proprio a Palermo condusse una celeberrima campagna elettorale: “fai ciò che devi, accada ciò che può” Un grazie preventivo».