A Villa Certosa è corsa contro il tempo per chiudere le liste. Tempo massimo per consegnarle presso gli uffici centrali delle Corti d’Appello lunedì 22 agosto. Nella scelta dei nomi, Silvio Berlusconi è aiutato dal numero due di FI, Antonio Tajani, ma anche dai capigruppo Annamaria Bernini e Paolo Barelli, oltre a Licia Ronzulli. Ma la vera preoccupazione del Cav non sono le scadenze da rispettare, quanto piuttsto le faide interne tra i big di partito e gli amici di una vita, che difficilmente Berlusconi riuscirà a non scontentare affatto.

A remare contro, è il referendum che ha prodotto il taglio dei parlamentari ma anche gli accordi di coalizione sui seggi, limati in base al peso dei sondaggi, che incoronano al primo posto la leader di FdI Giorgia Meloni. L'unica certezza è che Berlusconi si è assicurato il posto nellauninominale di Monza e correrà sicuramente in altri listini per riconquistare un posto in Senato.

Il nodo delle quote Rosa

Dopo l'addio di Mariastella Gelmini, Mara Carfagna e Giusy Versace, confluite in Azione, per la prima volta Forza Italia si trova di fronte a nuovo problema: il rispetto della quota rosa, 60 e 40% per il proporzionale.

Se è certo che la capolista tra le donne di partito sarà la capogruppo del Senato Anna Maria Bernini, ancora in forse rimangono Licia Ronzulli, mentre alla compagna del Cav, Marta Fascina andrà un seggio blindato in Campania o Lombardia. A tirare un sospiro di sollievo – ma solo in parte – è la presidente del Senato Elisabetta Casellati che sarà ricandidata, anche se il problema resta capire dove. Si vocifera che non correrà nel suo Veneto, ma in Basilicata. Secondo gli ultimi boatos in Veneto dovrebbe 'traslocare' la bolognese Annamaria Bernini, capogruppo forzista al Senato: nel collegio uninominale di Venezia (circoscrizione Veneto 1) o, più probabilmente, di Padova (Veneto 2).

A peggior sorte è andata invece incontro Annaelsa Tartaglione, ex Miss Italia che non sarebbe troppo gradita dai vertici femminili di partito. Tant’è che il collegio uninominale che quasi con certezza le era stato attribuito nella sua Regione passerà al leader Udc Lorenzo Cesa. E Tartaglione e dovrà accontentarsi di corsa da capolista nel proporzionale dove le chance di riuscita si assottigliano.

Diverso il caso di Stefania Prestigiacomo proposta candidata per la presdienza della Sicilia che dovrebbe spuntare un post blindato a Siracusa come Gianfranco Micciché

I nomi

Nelle Marche il commissario regionale del partito di Silvio Berlusconi Francesco Battistoni dovrebbe correre per il collegio uninominale di Fermo-Ascoli Piceno per la Camera.Qualcosa si muove anche in Liguria dove il collegio uninominale di Liguria Levante alla Camera toccherebbe a questo punto a Forza Italia, con Roberto Bagnasco.Tra i favoriti nel Lazio ci sono alcuni big del calibro di Maurizio Gasparri e Sestino Giacomoni che potrebbero creare qualche scontento.

I vip



Tra i vip resta ferma la smentita di Flavio Briatore mentre il presidente della Lazio Claudio Lotito quasi con certezza potrebbe essere candidato di Forza Italia al Senato per l’uninominale in Molise. Pare confermata la discesa in campo della pluricampionessa olimpica di fioretto e attuale sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali nella sua terra di origine, le Marche. Vezzali, che vive a Jesi (Ancona), dovrebbe essere capolista nella lista plurinominale. Tuttavia per i famosi sarà difficile accaparrarsi un seggio. Soprattutto se si considera che Forza Italia alle elezioni avrà a disposizione 42 collegi, un numero molto ridotto rispett al un drappello di 82 deputati e 51 senatori che ha avuto a disposizione in questa legislatura.