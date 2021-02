Governo in crisi, diretta. Maria Elena Boschi su Twitter: «Mai chieste poltrone»

Governo, diretta. Maria Elena Boschi smentisce con un tweet che Italia viva al tavolo con M5S, Pd e Leu abbia mai chiesto di prendere "Meb" (riferito a se stessa): mai chieste poltrone. «Questo è un tweet di 20 giorni fa. Vale anche oggi», scrive su Twitter la capogruppo di Italia viva alla Camera Maria Elena Boschi ritwittando quanto già scritto: «Anche oggi polemiche su di me. Italia Viva ha chiesto al governo di prendere il Mes, non di prendere Meb. Come al solito i 5stelle non leggono fino in fondo. O non capiscono. Servono soldi per la sanità, non poltrone per noi».

Ripresi i lavori nella Sala della Lupa

Ripresi stamani nella Sala della Lupa di Montecitorio i lavori del tavolo programmatico guidato dal presidente della Camera Roberto Fico sulla base del mandato esplorativo da lui ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La deadline è fissata alle 13. Poi, Fico salirà stasera al Colle. Ieri l'incontro al tavolo programmatico si è protratto fino alle 21 alla ricerca di un accordo tra le diverse anime della maggioranza che ha già sostenuto Giuseppe Conte nel suo secondo mandato, accordo apparso lontano.

Bellanova: «I dossier caldi? Giustizia e Recovery»

«I dossier caldi? La giustizia e il Recovery». Così Teresa Bellanova, a Omnibus, su La7, spiega come Italia Viva punti a lavorare in modo nuovo su questi temi. «Gualtieri e Bonafede devono andare via? Al Recovery hanno lavorato in tanti», taglia corto la renziana.

Governo in crisi, Conte ter ancora al palo: al tavolo dialogo e zuffe. Iv vuole il Mes, M5S no

Governo in crisi, per il Colle tempo scaduto: cresce l’ipotesi del tecnico. C'è il nome di Draghi

La diretta

Ore 10.07 Scalfarotto (Iv): non sono sicuro che ci arà un Conte ter. «Non sono così sicuro che sia certo un Conte ter, stiamo ancora discutendo». Queste le parole di Ivan Scalfarotto, parlamentare di Italia Viva, ad Agorà Rai Tre, sulle trattative per la formazione del nuovo governo. «Non c'è nessun nome, quindi non c'è neanche quello della Boschi. Mi pare evidente».

Ore 10.02 Salvini: si metteranno d'accordo, con qualche ministro in più o meno. «Penso che alla fine si metteranno d'accordo, con qualche ministero in più o in meno, con tutti che andranno in tv a dire di aver vinto, con qualche virgola in più, e gli italiani hanno perso mesi». Lo dice Matteo Salvini, a SkyStart, facendo così la sua previsione sull'esito della crisi di governo. «Noi - assicura - continueremo a fare il nostro lavoro».

