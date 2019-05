Elezioni europee, Italia al voto: affluenza alle 12 del 16,7%. Salvini: «Cambiamento è nell'aria»

È il giorno delle elezioni europee: i seggi per l'elezione dei 76 eurodeputati componenti del Parlamento europeo spettanti all'Italia hanno aperto questa mattina alle 7. Si vota anche in Piemonte per l'elezione del presidente e il rinnovo del Consiglio regionale e in 3.800 comuni per i sindaci e i consigli comunali. Sono 50.952.719 gli elettori per le europee, 16.053.792 gli elettori per le comunali e 3.616.010 per le regionali in Piemonte.

L'affluenza alle 12 è del 16,51%, quando sono pervenuti i dati di 6.584 sezioni su 7.915, in linea con la scorsa tornata elettorale del 2014 (16,53%). Lo rende noto il sito del ministero dell'Interno. Nel 2014 l'affluenza finale alle ore 23 fu del 58,6%. Alle politiche del 2018 l'affluenza alle ore 12 fu del 19,4% (dato della Camera). A Roma alle 12 aveva votato il 15,5% degli aventi diritto, pari a 356.710 persone su 2.3010781. a percentuale risulta maggiore di quella registrata alle elezioni europee del 2014 quando, alla stessa ora, aveva votato il 12,9%

I seggi chiuderanno alle 23. Subito dopo inizierà lo spoglio delle schede partendo da quelle per le europee. Domani alle 14 inizierà quello per le Regionali e le Comunali. Anche oggi, giornata di votazione, vige il «silenzio elettorale».

Intanto i primi plichi diplomatici elettorali contenenti i voti degli italiani all'estero sono arrivate all'aeroporto di Roma Fiumicino. Ad accoglierle, il Direttore Generale per gli italiani all'estero della Farnesina Luigi Maria Vignali. Il primo volo arrivato a Fiumicino con i voti degli italiani residenti negli altri 27 Stati membri dell'Unione, è stato quello delle 7.45 proveniente da Nicosia. In totale sono 27 quelli attesi al Leonardo da Vinci, l'ultimo quello delle 16.15 proveniente da Lisbona.



La politica al voto

E anche il Presidente della repubblica Sergio Mattarella ha votato questa mattina poco dopo le 9 a Palermo per le elezioni europee. Il Capo dello Stato si è recato, come di consueto, nel seggio 535 dell'istituto comprensivo «Giovanni XXIII - Piazzi» nel quartiere Libertà, nei pressi della sua abitazione palermitana.

La sindaca di Roma Virginia Raggi è arrivata insieme al figlio alle 11.30 alla scuola media al numero 5 di via Maria Pia Filippini a Ottavia. Ad attenderla all'ingresso dell'istituto il marito Andrea Severini provvisto della scheda elettorale della prima cittadina. Nella sua sezione, la 2399, la sindaca ha dispensato sorrisi e stretto le mani di tutti i componenti dell'ufficio elettorale. Poi, uscita dalla cabina, ha posato con la scheda in mano davanti all'urna a favore dei fotografi. «La scheda si piega così e poi si mette nell'urna: così il voto è segreto», ha spiegato Raggi al figlio.

Matteo Salvini, ministro degli interni, ha detto che sarà una giornata «Bella bella, molto bella. C'è cambiamento, si sente nell'aria», davanti al seggio, prima di votare per le elezioni europee a Milano. «In italia non cambia nulla, cambia tutto in Europa per quanto mi riguarda, se la Lega vince - ha detto - È una certezza che da domani tutti la smettano di attaccare, di insultare criticare, si lavori rispettando il lavoro degli altri. Per carità, Le opposizioni sono opposizioni e le critiche e gli insulti da parte loro ci stanno, ma le critiche e gli insulti quotidiani nelle ultime settimane dagli alleati sono più strani. A me interessa vincere in Italia per cambiare l'Europa. Tutte le altre analisi-conclude-, di cosa succede al governo, i ministri, i rimpasti non mi interessano».

Strette di mano, selfie e cori per Di Maio all'uscita dal seggio di Pomigliano d'Arco (Napoli). Il vice premier ha raggiunto l'auto coperto da ombrelli dei sostenitori per ripararlo dalla pioggia battente. «Oggi - ha detto Di Maio - nessuna dichiarazione. C'è il silenzio elettorale. Un 'in bocca al lupò a tutti. Ora vado a pranzo da mia madre, nel pomeriggio torno a Roma».

Tensione a Nuoro

Un invito a non votare e alcuni bossoli di proiettili sono stati lasciati davanti a tre scuole sedi di seggi elettorali, a Posada e Siniscola, e al Comune di Budoni, tutti centri del Nuorese. La scoperta è stata fatta ieri a tarda sera, riportata oggi dai quotidiani sardi. Nel volantino, firmato dal sedicente Movimento politico reazionario, si accusa l'Europa di utilizzare l'Italia come discarica e di non curarsi dei migranti«.



