Flop di Casapound: in base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle Europee, Destre Unite-Casapound si fermano allo 0,0-1,0% (la copertura del campione è dell'80%).



«Mandiamo un segnale forte a Bruxelles - avevano scritto i Fascisti del Terzo Millennio sulla loro pagina Facebook - Basta Ue, vogliamo un'Italia libera e sovrana! In tutta Italia potrete votare la lista CasaPound-Destre Unite». Ultimo aggiornamento: 23:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA