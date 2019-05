Elezioni europee 2019, Lega primo partito, Salvini: «Una sola parola, Grazie»

Lega primo partito, con gli Exit poll Rai che danno il Carroccio tra il 27 e il 31% alle Elezioni europee 2019.

Matteo Salvini su Twitter ha postato una foto con un cartello che dice: «»Una sola parola. Grazie Italia!». «Importa relativamente se saremo al 30 o 31%: un anno fa eravamo al 17%. È un risultato storico ed è storico che per la prima volta la Lega diventi primo partito in Italia». Lo dichiara, nel corso di una diretta a Porta a porta, il capogruppo della lega alla Camera Riccardo Molinari.

Una sola parola: GRAZIE Italia! 🇮🇹 pic.twitter.com/PEmaNvCpNJ — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 26 maggio 2019

l capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari: «Non usiamo questo voto per crisi di governo». «Non abbiamo intenzione di usare questo risultato per mettere in crisi il governo. Anzi, insieme M5s e Lega siamo oltre il 50%. Certo, il nostro risultato ci dà più forza per mettere al centro i nostri temi: dalle infrastrutture alla flat tax». Lo dice il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, a Porta a porta.