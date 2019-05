Elezioni europee 2019, Di Maio: «Scontiamo astensione al Sud. Ora testa bassa e lavorare»

Luigi Di Maio analizza il dato del calo dei consensi del M5S dopo il voto delle elezioni europee 2019, dicendo: «Scontiamo l'astensione del Sud». Poi, rivolto ai Pentastellati dice: «Ora testa bassa e lavorare, ma restiamo pur sempre l'ago della bilancia». Così Luigi Di Maio, a quanto apprende l'Adnkronos, si è rivolto ai suoi seguendo i risultati elettorali da Montecitorio. Per il capo politico, il M5S sconta soprattutto «la grande astensione al Sud» rispetto alle ultime politiche, che avevano visto i 5 Stelle in testa a tutti gli altri partiti. Dunque «bisognerà lavorare sui territori», la raccomandazione del leader del Movimento, che a quanto si apprende ha già avviato una cabina di regia per rafforzare la base, con un occhio attento a tutto il territorio, da un estremo all'altro del territorio, isole comprese.

«Restiamo comunque ago della bilancia in questo governo. Da qui in avanti più attenzione ai territori». Lo afferma il vicepremier e leader M5S Luigi Di Maio commentando il voto delle Europee.

Il vicepremier e leader M5S Luigi Di Maio, a quanto si apprende da fonti del Movimento, farà delle dichiarazioni sull'esito del voto oggi a margine del tavolo al Mise sul dossier Mercatone Uno. Le dichiarazioni di Di Maio sono previste tra le 14 e le 14.30.

