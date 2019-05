Elezioni europee, Lega prima nella rossa Umbria. Balzo storico in Toscana: dal 2,6 al 31,5%

La Lega, uscita trionfatrice dalle elezioni europee, mette a segno importanti vittorie anche a livello regionale. Sfonda nelle rosse Umbria (dove diventa primo partito) e Toscana.

UMBRIA

A scrutinio completato, quello di Matteo Salvini - in base ai dati del ministero dell'Interno - è diventato il primo partito con 171.458 voti pari al 38,18% mentre, cinque anni fa, aveva ottenuto il 2,51% con appena 11.673 voti. Un dato superiore anche al 34,3% nazionale e al 20,1% delle politiche. Crollo invece del Partito Democratico che dal 49,15% delle Europee 2014 è passato al 23,98%. In calo anche il Movimento 5 stelle che ha ottenuto il 14,63% contro il 19,48% del 2004. Netta anche la diminuzione dei consensi registrati da Forza Italia, 6,42% (14,21%) superata da Fratelli d'Italia, al 6,58% contro il 5,42% precedente. Numeri importanti anche in vista delle prossime elezioni anticipate della Regione alle quali si andrà dopo le dimissioni della presidente Catiuscia Marini (Pd) in seguito all'indagine sui concorsi all'ospedale di Perugia.

L'Umbria è stata la regione italiana con l'affluenza al voto più alta d'Italia. Il dato definitivo rilevato dal ministero dell'Interno è stato infatti del 67,69% contro il 70,5% della precedente consultazione. A tenere il passo più da vicino l'Emilia Romagna, al 67,3% dei votanti.

TOSCANA

In Toscana il Pd resta il primo partito ma è sempre più tallonato dalla Lega che compie un balzo in avanti incredibile (+29% rispetto alle scorse Europee), M5s arretra mentre crollano Fi e sinistra e avanza Fdi. È la fotografia che esce dal voto delle Europee in Toscana. I democratici si attestano al 33,31%, lontanissimi dal boom a guida Renzi del 56,35% ottenuto alle Europee 2014, e il Carroccio non è lontano con il 31,48%: alla precedente consultazione aveva ottenuto il 2,56%. il partito di Salvini passa da 48.639 voti a 588.727.



I 5Stelle spuntano il 12,68%, perdendo circa quattro punti rispetto al 2014: erano allora al 16,58%. Fi dimezza fermandosi al 5,82% rispetto al precedente 11,73%. La Sinistra 'non passà in Toscana ottenendo solo il 2,60% delle preferenze mentre nel 2014 L'Altra Europa con Tsipras aveva incassato il 5,13%. In crescita Fratelli d'Italia che ottiene il 5,82% contro il 3,23% del 2014. Riguardo alle singole province - dove Pd e Lega si alternano ai primi due posti - i Dem sono in testa in tre: a Firenze dove ottengono il 42,07%, con un distacco di quasi 20 punti rispetto alla Lega (23,91); a Siena (37,56 contro il 28,75), e a Livorno (32,63 contro 29,35). La Lega è invece prima con un distacco di oltre 10 punti dal Pd a Lucca, dove prende il 39,30 (24,41 i Dem), a Grosseto col 37,99 (Pd 25,97) e Massa Carrara col 35,70 (22,78 Dem). È poi prima ad Arezzo con il 35,89 (Pd è al 29,66), a Pisa col 33,77 (31,39), a Pistoia col 35,30 (29,70), e a Prato col 34,47 (32,46). Riguardo all'affluenza, è risultata in calo di poco più di un punto percentuale: 65,76% contro il 66,69 delle Europee 2014. VENETO

La Lega in Veneto alle Europee porta a casa quasi la metà dei consensi degli elettori, fermandosi al 49,9%. Il secondo partito nella regione, in base ai dati definitivi, è il Pd (18,9%) che sopravanza il Movimento 5 stelle (8,9). Fratelli d'Italia con il 6,8% dei voti sorpassa Forza Italia che si ferma al 6,1%. A seguire Europa Verde e +Europa-Italia Comune-PDE Italia con il 2,7 e La Sinistra con l'1,1%. Nello specifico, il Carroccio ha ottenuto in Veneto 1.234.361 voti, il Pd 468.619, il Movimento 5 stelle 220.370, Fratelli d'Italia 167.345, Forza Italia 149.604, Europa Verde 67.820. A seguire +Europa con 67.321 voti, la Sinistra 25.975, il Partito Animalista 13.287, il Popolo della Famiglia 13.145, il Partito Comunista 12.914, Destre Unite 7.736 e Svp 7.335.(ANSA).

