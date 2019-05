Orban gela Salvini: «Improbabile un'alleanza con il gruppo della Lega»

Gergely Gulyas, capo di gabinetto del premier ungherese Viktor Orban, in una conferenza stampa a Budapest ha parlato di «scarse probabilità» del passaggio di Fidesz (il partito di Orban) dal Ppe ad un gruppo con la Lega di Matteo Salvini. «Ci sono probabilità molto scarse di un'alleanza del genere» ha detto Gulyas rispondendo ad una domanda sull'argomento.

Il governo ungherese di Viktor Orban «non sostiene la candidatura del Popolare europeo Manfred Weber alla presidenza della Commissione europea, né quella del socialista dello S&D Frans Timmermans». Lo ha detto il segretario di Stato per le Relazioni internazionali Zoltan Kovacs, spiegando che Weber «ha insultato gli ungheresi in varie occasioni», mentre Timmermans «ha mentito sull'Ungheria durante la campagna elettorale». «Il governo accetterà e sosterrà solo un candidato che rispetti gli Stati membri, che non applichi doppi standard, che voglia fermare le migrazioni verso l'Europa, e protegga le radici cristiane europee», ha evidenziato Kovacs.

