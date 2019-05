Elezioni europee, Salvini: lealtà a Conte, su Tav mandato chiaro

Mentre M5S resta chiuso in un silenzio assordant​e, Matteo Salvini all'indomani delle elezioni europee si presenta alle 11 davanti ai giornalisti per la sua seconda conferenza stampa. Ribadisce che il governo va avanti ma detta anche l'agenda dell'Esecutivo a trazione leghista: «Questo voto italiano e francese permetterà all'Europa di investire ancora più soldi sui grandi opere, come la Tav e altre infrastrutture stradali, portuali e aeroportuali. È un mandato chiaro: andate e fate». Stesso discorso per le autonomie.

«Non mi interessa il riequilibrio dei poteri interni» al governo ma «ho il mandato» per lavorare in Europa per migliorare la situazione dei lavoratori italiani, dice. «Al lavoro. Per l'Italia e per gli italiani. GRAZIE. Di Cuore», twitta pochi minuti prima di presentarsi. E sottolinea alcuni risultati emblematici del Carroccio, come quello di Lampedusa e Riace dove «la Lega è primo partito. Evidentemente la richiesta di una migrazione regolare, qualificata, positiva è volontà degli italiani, non solo un capriccio di Salvini».

«Sono rimasto ai messaggi di ieri notte. Ero stanco io, era stanco Di Maio», dice Salvini nella sede del partito in via Bellerio rispondendo alla domanda se abbia sentito il leader M5S. «Testa alta, nervi saldi e si va avanti: questo gli italiani ci chiedono» ha aggiunto spiegando che per lui le polemiche con i 5stelle degli ultimi mesi sono chiusi. «Cosa fatta - ha aggiunto - capo ha. Io guardo avanti. Per me il passato, è passato». «Ho sentito il presidente del Consiglio. Ribadisco che la lealtà della Lega al contratto e al governo non è mai stata in discussione». «La golden share non ce l'ha in mano nessuno. Rappresentiamo più del 50% degli italiani» con Lega e M5S.

«La prima battaglia in Europa che andremo a condurre e vincere» è questa, dice Salvini riferendosi al tema immigrazione. E poi: «È in arrivo una lettera della commissione Europea sull'economia del nostro Paese e penso che gli italiani diano mandato a me e al governo di ridiscutere in maniera pacata parametri vecchi e superati».

C'è «il tema delle regole e di vincoli fiscali, una riduzione della pressione fiscale è un dovere, è prevista nel contratto di governo», lavoro per una manovra che abbia «uno choc fiscale positivo», continua Salvini che mette la riduzione della tasse al primo punto delle sue priorità dopo le europee. «Tria ha ragione ad essere prudente ma i prossimi mesi saranno i mesi di coraggio e crescita. Io sono pronto», ha aggiunto spiegando che oggi pomeriggio sentirà il vicepremier Luigi di Maio «sul fisco prima di tutto e sulla manovra economica da scrivere con le categorie produttive»

«Se c'è spirito di collaborazione per fare il bene del Paese si va avanti, altrimenti no», dice in mattinata il ministro della Famiglia Lorenzo Fontana. Con i 5stelle «auspichiamo maggiore collaborazione di quella vista negli ultimi tre mesi, altrimenti è veramente difficile» ha ammesso, aggiungendo che il risultato della Lega, oltre il 34% è superiore alle aspettative. «È andata anche meglio di quanto si prevedeva» ha concluso.

«Va bene porgere l'altra guancia, ma di guance ne abbiamo due» ha aggiunto il ministro Fontana. Per ora non parla della possibilità di un rimpasto per riequilibrare le forze. «Non è una questione di rimpasto - ha aggiunto - ma di lavorare in un certo modo». «A me piacerebbe lavorare - ha aggiunto - come prima del congresso di Verona. Prima di marzo avevamo fatto cose positive. Poi è cambiato qualcosa. Il tentativo di fermare l'emorragia elettorale è stato un errore».



