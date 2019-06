© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA Silvio Berlusconi avrebbe sciolto la riserva e deciso di andare in Europa grazie ai voti ottenuti nella circoscrizione Nord-Ovest, una delle quattro dove si era candidato come capolista. L'ufficializzazione dovrebbe arrivare domani. Dietro il Cav, l'eurodeputata uscente Lara Comi, confermata come seconda più votata, ha scelto di rinunciare al seggio (che le spettava come donna per la parità di genere), perché, essendo indagata nell'ambito dell'inchiesta sui finanziamenti illeciti in Lombardia, ha preferito concentrarsi sulla difesa dalle accuse che le sono state mosse, «libera da ogni incarico politico», «senza avvalersi dell'immunità parlamentare». Sempre nel Nord-Ovest ce l'ha fatta Massimiliano Salini, anche lui ricandidato (37.128 preferenze). Conti alla mano, la scelta del leader azzurro 'liberà altri tre posti: l'unico scranno del Nord-Est, come da accordi politici, andrà all'esponente di Svp, Herbert Dorfmann; nel Sud, oltre al mister preferenze molisano Aldo Patriciello (arrivato al suo quarto mandato a Bruxelles) l'ha spuntata Fulvio Martusciello con 47.516 voti, mentre nella circoscrizione Isole Berlusconi cederà il seggio a Giuseppe Milazzo (74.727 consensi), fedelissimo del commissario regionale azzurro in Sicilia, Gianfranco Miccichè.