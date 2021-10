«Sono tornato alla guida del Pd perchè era in crisi e perchè sembrava che la vittoria della destra fosse vicina. Sono tornato anche per risollevare il Pd e per bloccare questa tendenza che era negativa. Non è più il centrodestra di Berlusconi, è una destra con alleati antieuropeisti. Oggi possiamo dire che il Pd è rilanciato», così Letta nel corso della conferenza stampa dopo i risultati dei ballottaggi.

