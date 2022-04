Più donne al potere e meno guerre? Ecco la risposta

Con più donne al potere ci sarebbero meno violenze e guerre. Parola di Kaja Kallas, premier estone. Ma davvero è così? È vero che le donne per loro natura sono pacifiste? E che mai donne al potere avrebbero aggredito una nazione vicina? Pareri a confronto. C’è chi contesta il pensiero della leader dell’Estonia, come Fabiana Giacomotti, giornalista, scrittrice e curatrice del cultural change w20. E chi invece sostiene quell’idea, come Stefania Doglioli, direttrice del centro studi e documentazione del pensiero femminile di Torino. L’una e l’altra.