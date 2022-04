Il lavoro? Alle donne ora lo trova l'algoritmo. E non chiede l'età

Cercare lavoro, senza dover dire l'età e dar conto di figli e famiglia. All'algoritmo interessano solo le competenze. Due ex colleghe e amiche hanno creato “Women at business”, la prima piattaforma web che combina i bisogni delle aziende con quelli delle donne in cerca di lavoro, «uno strumento concreto per aiutare l'occupazione femminile», come spiegano Ilaria Cecchini e Laura Basili. «Abbiamo evitato nell'ideazione del programma di codificare tutti quegli stereotipi della cultura dominante: a cominciare dalla richiesta dell'età, della situazione familiare e dell'intenzione di avere figli», spiegano Ilaria e Laura. Due profili molto diversi, la prima laureata in Scienze della comunicazione e con una carriera nelle telecomunicazioni, la seconda filosofa e con una lunga esperienza all'estero. Sono proprio loro a raccontare come funziona la piattaforma, e perché è rivoluzionaria, a "L'una e l'altra", il podcast del Messaggero, curato da Maria Lombardi e Alessandra Spinelli.