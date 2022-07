Forza Azzurre, agli Europei un calcio agli stereotipi: dopo il professionismo, la sfida è Wembley

Al New York Stadium di Rotherham fischio d’inizio per l’avventura delle Azzurre agli Europei di calcio, nel Regno Unito. La nazionale guidata da Milena Bertolini affronta la temibile Francia. Che Europei ci aspettano? Riusciranno le Azzurre, che nel 2019 entusiasmarono tutti noi riuscendo ad arrivare ai quarti di finale proprio in Francia, a conquistare nuovi tifosi soprattutto dopo l’eliminazione ai Mondiali della nazionale maschile? Nel podcast L’una e l’altra Katia Serra, ex calciatrice della nazionale femminile, la prima donna a commentare una finale degli Azzurri, fa il punto sulle conquiste del calcio femminile. La sua voce, insieme alle altre della squadra di commentatrici tutta al femminile della Rai, accompagnerà gli incontri che vedremo fino al 31 luglio.

