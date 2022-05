Manager o dimenticate: over 40 tra caso Franchi e voglia di ricominciare

Perfette per essere dirigenti senza più problemi di matrimoni o bimbi, come dice l'imprenditrice Elisabetta Franchi. Oppure, dipendenti over da mettere in un angolo, come fa la maggior parte delle imprese. Ben oltre le polemiche c'è la voglia di ripartire. Impossibile? Nient'affatto. Basta puntare sulle proprie abilità e cosa il mercato ha bisogna in questo momento. E' questa la lezione di Selvaggia Capizzi che da top manager del settore farmaceutico ora è un'influencer e ha scritto un libro pieno di consigli "C'è vita dopo i 40": Maria Lombardi e Alessandra Spinelli la intervistano nel podcast L'una e l'altra del Messaggero.