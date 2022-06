Imprese al femminile, arriva la svolta con i fondi del Mise. Ecco cosa c'è da sapere

Un'occasione storica per dare una svolta alla propria vita, cambiare lavoro, diventare imprenditrici o dare un nuovo slancio alla propria attività. Dal 7 giugno sono disponibili i fondi per le imprese femminili già avviate. Si tratta di 200 milioni in tutto, di cui 160 dal pnrr, messi a bando dal Mise e 40 milioni stanziati dalla legge di Bilancio 2021. Ecco come cogliere l'occasione e partecipare al bando del Mise seguendo i consigli di Luana Svaizer, business mentor che aiuta le donne a diventare imprenditrici, e il percorso di Lorena Macchiavelli restauratrice che ha dato una svolta alla sua attività diventando influencer con 110mila iscritti sul suo canale YouTube.