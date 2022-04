Mamme, liberatevi dai sensi di colpa. Pensare a sé stesse fa bene

Veloci, affannate, scattanti, stressate. Le mamme corrono. Tutti i giorni, dalla mattina alla sera. Ma chi l’ha detto che una mamma deve essere super? Otto su dieci mettono i propri bisogni al secondo posto e vivono con sensi di colpa il tempo dedicato a sé stesse, come emerge da un’analisi svolta da Lifeed. Martina Borsato, data strategist della società, e coautrice del libro “Non sei il tuo senso di colpa. Riflessioni contro il mito della supermamma” spiega come liberarsi da questo modello. Niente sensi di colpa per l’astronauta Samantha Cristoforetti, in partenza per lo spazio. Starà via 5 mesi, lontano dalla casa e dai suoi due bambini, «a loro ci penserà il papà», ha spiegato in un’intervista al Messaggero.