Ucraina, quali armi dagli Usa e Stati Uniti? Dagli Storm Shadow ai veicoli Husky, come possono cambiare la guerra

L'appello dell'Ucraina raccolto da Usa e Regno Unito, con l'ok definitivo a un pacchetto di aiuti consistenti il Paese in guerra da due anni si prepara a rispondere all'offensiva russa. Secondo il primo ministro britannico Rishi Sunak, riferisce Newsweek, l’Ucraina riceverà più di mezzo miliardo di dollari in nuovi aiuti militari britannici che mirano ad aiutare Kiev a respingere l’invasione russa via terra e via mare. Prima della visita di martedì in Polonia per discutere della sicurezza europea con il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, Sunak ha annunciato il pacchetto da 500 milioni di sterline (618 milioni di dollari) di nuovo sostegno a Kiev, che aumenta gli aiuti britannici all'Ucraina quest'anno finanziario a 3 miliardi di sterline (3,71 dollari). miliardi).

Il pacchetto britannico arriva subito dopo che la Camera dei Rappresentanti americana ha finalmente approvato, dopo mesi di discussioni, un disegno di legge sugli aiuti militari da 60 miliardi di dollari. Si prevede che l’accordo dopo l'approvazione di ieri al Senato, venga firmato immediatamente dal presidente Joe Biden, preoccupato di fermare lo slancio della Russia. Con l’aumento del sostegno occidentale alle forze di Kiev, il comando militare ucraino deve «iniziare a pensare seriamente alla controffensiva e alla riconquista della propria terra», ha detto a Newsweek l’analista ucraino Viktor Kovalenko.

L'ARMAMENTO

L'ufficio di Sunak ha dichiarato ieri, martedì 23 aprile, che gli ultimi finanziamenti saranno utilizzati per fornire rapidamente munizioni, difesa aerea, droni e supporto tecnico. I droni verranno acquistati nel Regno Unito e i fondi sosterranno un aumento delle catene di approvvigionamento della difesa nazionale, ha affermato l’ufficio di Sunak, con il Ministero della Difesa britannico che invierà «il nostro più grande pacchetto di equipaggiamenti mai realizzato dal Regno Unito». ll pacchetto contiene: 60 imbarcazioni, comprese imbarcazioni da incursione offshore, imbarcazioni da incursione rigide, barche da immersione, cannoni marittimi. Oltre 1.600 missili d'attacco e di difesa aerea, missili Storm Shadow a lungo raggio e guidati con precisione, 160 veicoli a mobilità protetta “Husky”, 162 veicoli blindati, 78 veicoli fuoristrada. Quattro milioni di colpi di munizioni. I missili a guida di precisione a lungo raggio Storm Shadow si sono già dimostrati efficaci nel colpire la flotta russa del Mar Nero. Fondamentalmente, il pacchetto includerà 4 milioni di munizioni per armi leggere, di cui le forze ucraine hanno estremamente bisogno.

Il segretario alla Difesa britannico Grant Shapps ha dichiarato in un comunicato che il «pacchetto record di aiuti militari» aiuterà l'Ucraina a «cacciare Putin e a ripristinare la pace e la stabilità in Europa. Il Regno Unito è stato il primo a fornire missili NLAW, il primo a fornire carri armati moderni e il primo a inviare missili a lungo raggio», ha affermato. «Ora andremo ancora oltre».

LA SVOLTA

Fondamentale la spinta americana. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che in seguito all'approvazione degli aiuti statunitensi da parte della Camera, «tutto è stato deciso nei negoziati ATACMS per l'Ucraina», riferendosi al sistema missilistico tattico dell'esercito americano, che può colpire obiettivi fino a circa 186 miglia di distanza.

La sua approvazione rappresenta una vittoria significativa per il presidente degli Stati Uniti, il leader democratico del Congresso e il leader repubblicano al Senato Mitch McConnell, che da tempo spingeva per inviare aiuti all’Ucraina anche se l’ala destra del suo partito si inaspriva sempre più nel sostegno a Kiev. Poco prima del passaggio finale, riferisce la Cnn, il leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer ha iniziato il suo breve intervento con «finalmente, finalmente, finalmente. Stasera, possa Vladimir Putin rimpiangere il giorno in cui ha messo in dubbio la determinazione americana», ha detto. Il pacchetto unisce quattro progetti di legge che la Camera ha votato separatamente in una rara sessione di sabato, fornendo quasi 61 miliardi di dollari in aiuti per l’Ucraina, oltre 26 miliardi di dollari per Israele e più di 8 miliardi di dollari per l’Indo-Pacifico.

IL PACCHETTO

I primi tre progetti di legge sono molto simili al pacchetto approvato dal Senato all’inizio di quest’anno, che il presidente della Camera Mike Johnson aveva originariamente rifiutato di portare alla Camera. Il quarto disegno di legge aumenta le sanzioni sui beni russi e contiene termini che potrebbero portare al divieto di TikTok negli Stati Uniti. La società madre cinese ByteDance concede circa nove mesi per vendere TikTok , altrimenti l’app verrà bandita dagli app store americani. Biden ha applaudito l'approvazione della legislazione al Senato in una dichiarazione scritta. «Firmerò questo disegno di legge e mi rivolgerò al popolo americano non appena arriverà sulla mia scrivania così potremo iniziare a inviare armi ed equipaggiamenti all'Ucraina questa settimana», ha detto Biden. «La necessità è urgente: per l’Ucraina, che deve far fronte ai bombardamenti incessanti della Russia; per Israele, che ha appena dovuto affrontare attacchi senza precedenti da parte dell’Iran; per i rifugiati e le persone colpite da conflitti e disastri naturali in tutto il mondo, compresi Gaza, Sudan e Haiti; e per i nostri partner che cercano sicurezza e stabilità nell’Indo-Pacifico». Il presidente ha anche ringraziato Schumer, McConnell e il gruppo bipartisan di parlamentari che hanno votato a favore del disegno di legge. «Questa legislazione critica renderà la nostra nazione e il mondo più sicuri mentre sosteniamo i nostri amici che si difendono dai terroristi come Hamas e dai tiranni come Putin», ha detto Biden.

LO SCENARIO

La Camera ha approvato la legislazione dopo che Johnson si è opposto ai conservatori del suo partito che si opponevano all’invio di aiuti all’Ucraina e hanno minacciato di estrometterlo per la sua gestione della questione. Alla fine, la legislazione è stata respinta dalla Camera con un ampio margine bipartisan. Gli aiuti per Ucraina e Israele erano stati bloccati dopo che i repubblicani alla Camera e al Senato hanno chiesto di agire innanzitutto sulla sicurezza delle frontiere, portando a mesi di negoziati al Senato su un pacchetto frontiere legato agli aiuti esteri. Tuttavia, l’ex presidente Donald Trump ha guidato l’opposizione verso l’accordo finale, e i repubblicani alla fine l’hanno scartato. McConnell, che ha costantemente rotto con il suo partito per il sostegno all’Ucraina, ha descritto il voto di martedì come «in ritardo» e «un test, e non dobbiamo fallirlo. Ecco quello che so essere vero: la prosperità e la sicurezza americane sono il prodotto di decenni di leadership americana», ha detto McConnell. «I nostri interessi globali derivano da responsabilità globali. Le alleanze sane alleggeriscono il peso di queste responsabilità». Schumer ha fatto un giro di vittoria dopo l’approvazione della legislazione sugli aiuti esteri. «Puoi portare a termine le cose e spero che i nostri colleghi repubblicani abbiano imparato la lezione di non ascoltare l’estrema destra, ma di cercare di lavorare e portare a termine le cose», ha detto il democratico di New York in una conferenza stampa. «Stasera ho lasciato un messaggio al presidente Zelensky – mi aveva chiamato l'altro giorno – e ho detto “Va bene, abbiamo finito. Ora vai a vincere la battaglia”», ha detto Schumer. Quando è stato pressato su quanto dureranno i finanziamenti all'Ucraina e quando crede che dovranno tornare per averne di più, Schumer ha detto: «È un pacchetto molto completo».

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha elogiato l'approvazione del pacchetto di aiuti esteri da parte del Senato. «Sono grato al Senato degli Stati Uniti per aver approvato un aiuto vitale all'Ucraina», ha detto martedì in un post su X. La legislazione sottolinea il sostegno degli Stati Uniti all'Ucraina, ha affermato Zelensky, aggiungendo che gli aiuti rafforzeranno la difesa e le capacità militari del Paese sul campo di battaglia.