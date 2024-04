Ucraina, dagli Usa arrivano i missili Atacms: colpiscono bersagli fino a 186 miglia di distanza. Come potrebbe cambiare la guerra

Il via libera è arrivato: l’Ucraina riceverà dagli Stati Uniti i tanto attesi missili a lungo raggio, dopo che la Camera dei Rappresentanti ha concesso a Kiev più di 60 miliardi di dollari in aiuti. «Oggi abbiamo un risultato: tutto è stato deciso nei negoziati Atacms per l'Ucraina», ha annunciato ieri il presidente Volodymyr Zelensky.

Secondo Newsweek, un funzionario della difesa statunitense ha affermato che è «prematuro discutere la potenziale dimensione e il contenuto di qualsiasi pacchetto in questo momento» prima che il Congresso dia la sua approvazione ai nuovi aiuti.

LA PROMESSA

Lunedì la Casa Bianca ha dichiarato che il presidente Joe Biden ha parlato con Zelensky, assicurandogli che l'amministrazione Biden «fornirà rapidamente nuovi significativi pacchetti di assistenza alla sicurezza» per le urgenti esigenze di difesa aerea e di battaglia di Kiev, una volta che gli aiuti saranno passati attraverso il Senato per la firma presidenziale. «Siamo pronti a rispondere molto rapidamente se ci viene ordinato di consegnare armi e munizioni tanto necessarie all'Ucraina», ha detto il funzionario della difesa a Newsweek.

LA POTENZA

Gli Atacms - o Army Tactical Missile Systems - sono sistemi d'arma di artiglieria superficie-superficie in grado di lanciare missili che colpiscono bersagli fino a circa 186 miglia di distanza. L’Ucraina ha lanciato il suo Atacms nell’ottobre 2023, utilizzando una variante a grappolo di missili per colpire due basi russe nell’Ucraina controllata da Mosca e danneggiare una serie di elicotteri. Kiev ha utilizzato missili Atacms con una gittata di circa 100 miglia, in grado di sparare su obiettivi russi utilizzando i sistemi missilistici di artiglieria ad alta mobilità (Himars) ricevuti anche dagli Stati Uniti. Non è chiaro esattamente quando i nuovi aiuti militari arriveranno in prima linea, ma il presidente dell'intelligence del Senato Mark Warner, ha detto domenica alla Cbs che parti del pacchetto di aiuti «saranno in transito entro la fine del settimana. Negli ultimi mesi l’amministrazione Biden si è preparata a fornire l’Atacms all’Ucraina». A metà febbraio, è stato riferito, che gli Stati Uniti erano favorevoli all’invio di Atacms a lungo raggio in Ucraina per consentire attacchi sulla penisola di Crimea controllata dalla Russia. Le capacità di attacco a lungo raggio sono state a lungo una priorità per Kiev, insieme alle munizioni per mantenere in funzione i sistemi di artiglieria ucraini e i sistemi di difesa aerea per proteggere i centri abitati e le infrastrutture critiche dell’Ucraina.

L'ALLARME

Zelensky ha detto all’inizio di questo mese che la Russia è stata in grado di sparare dieci volte il numero di proiettili rispetto alle truppe ucraine, il che significa che Mosca «ci respingerà ogni giorno». Alla Pbs ha detto che i sistemi di difesa aerea non sono stati in grado di intercettare tutti i missili russi lanciati contro la centrale elettrica di Trypilska a metà aprile perché l’Ucraina «non aveva missili». Gli attacchi russi hanno distrutto l’impianto di Trypilska all’inizio di questo mese. Era una delle centrali elettriche più grandi dell'Ucraina e forniva energia a diverse regioni, tra cui Kiev.