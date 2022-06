Maturità, bocciati mini top e short. E Francesco si laurea con scarpe rosse tacco 14 contro la violenza

Notte prima degli esami, con l'ansia di ripassare e quella di scegliere l'outfit per la maturità dopo le ultime polemiche e proteste scatenate dai giudizi sull'abbigliamento di alcune studentesse. Cristina Costarelli, preside del liceo Newton di Roma e presidente dell'associazione nazionale dei presidi del Lazio, raccomanda in questo podcast rispetto per se stessi e per gli altri nella scelta di cosa indossare: niente regole imposte dalle scuole, ma dialogo e condivisione. Lorena Loiacono, giornalista del Messaggero che si occupa di scuola, racconta i casi che in questi giorni hanno fatto discutere. Ma con l'abbigliamento si lanciano anche messaggi. Francesco D'Angelis, 27 anni di Formia, ha discusso qualche settimana fa all'università di Cassino la tesi di laurea in giacca rosa e scarpe rosse con il tacco 14 contro la violenza sulle donne e l'affossamento del ddl Zan.