La meteorologa dell'Aeronautica Militare: «Quaranta gradi e siccità nei prossimi giorni. Agli uragani nomi di donne, ecco perché»

Caldo asfissiante con picchi di 40 gradi, emergenza siccità, laghi e fiumi a livelli minimi. Il capitano Stefania De Angelis, del servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare, spiega nel podcast L'Una e L'altra cosa ci aspetta nei prossimi giorni, perché ci troviamo con i bacini in sofferenza, e come vengono scelti i nomi di perturbazione e uragani, questi ultimi prevalentemente al femminile. Tra le poche donne esperte in questo ambito, invita le ragazze alle prese con la maturità a intraprendere studi Stem, come ha fatto lei. E raccomanda a tutti di contribuire nel quotidiano a contrastare il cambiamento climatico.