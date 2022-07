Innovazione, idee di donne per conciliare vita e lavoro

Innovazione, sostantivo femminile. La parola del momento. E le start up al femminile, protagoniste dei cambiamenti, sono chiamate a dare un contributo sul fronte del welfare. Silvia Celani, Head of Innovation di Acea, racconta nel podcast del Messaggero L'una e l'altra come, con la “call4startup” lanciata dall'azienda, si punta a raccogliere nuove idee delle donne per aiutare tutti quanti a conciliare vita professionale e personale. Dai bambini, alla spesa alla tintoria, tutti i servizi e le soluzioni innovative che possono rendere la vita più facile.