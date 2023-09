Regina Elisabetta, un anno dalla morte: il gesto di William e Kate

Mancano pochi giorni al primo anniversario della morte della regina Elisabetta II, scomparsa l’8 settembre 2022 dopo un regno durato 70 anni e 214 giorni. Venerdì saranno i principi di Galles William e Kate a commemorare pubblicamente la più longeva sovrana della storia della corona britannica, mentre re Carlo III, con la regina consorte Camilla, ricorderà il giorno che ha segnato la sua ascesa al trono in forma privata al castello di Balmoral, la dimora scozzese in cui Elisabetta ha trascorso gli ultimi istanti della sua vita.

In quella che si preannuncia una giornata molto emozionante per tutto il popolo britannico, l’erede al trono William e la moglie Kate si recheranno all’antica cattedrale di St David’s in Galles, nazione di cui sono stati nominati principi dal nuovo sovrano.

Secondo la stampa inglese, il primogenito di Carlo e Diana non avrebbe intenzione di parlare in chiesa: ci aspetta invece un discorso alla nazione in diretta o tramite social network in cui William non solo celebrerà la vita della nonna, ma guarderà anche al futuro della corona.

La scelta della cattedrale di St David’s non è stata casuale: da un lato rafforza il legame tra i due senior royals e il Galles, dall’altro ricorda un evento importante del regno di Elisabetta II. Nel 1982 proprio qui si tenne per la prima volta fuori dall’Inghilterra il Royal Maundy, cerimonia religiosa del giovedì santo in cui il monarca dona agli anziani una speciale moneta d’argento.

During the Royal Maundy Service, The Queen distributes Maundy money to people who have done great work in their local communities. pic.twitter.com/zFtA5D7k14 — The Royal Family (@RoyalFamily) March 29, 2018

In Inghilterra, intanto, si aspetta il ritorno del principe Harry: il duca di Sussex arriverà a Londra giovedì 7 settembre per un evento organizzato da WellChild, un'associazione benefica di cui è grande sostenitore, per poi volare sabato in Germania per l'apertura degli Invictus Games. Occasione per l'agognata pace familiare? Sembrerebbe proprio di no. Per i tabloid inglesi, Carlo non riuscirebbe a ricavare uno spazio nella sua fitta agenda per incontrare il secondogenito, ormai stabile in California. Inoltre pare che William e Kate non abbiano per nulla gradito la coincidenza della visita con questo anniversario così importante e temano che la presenza di Harry nella capitale possa oscurare il tributo alla sovrana.