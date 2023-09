William, Kate Middleton e figli: perché si vestono sempre di quel colore?

Mercoledì 6 Settembre 2023, 12:07

Dura la vita da nobili. Soprattutto quando si tratta di scegliere l'outfit giusto di fronte a centinaia di fotografi. Con un po' di leggerezza e ironia, parliamo della Famiglia Reale che tiene ancorati a tabloid e social milioni di persone curiose di conoscere sempre di più sulla vita dei regnanti britannici. Oggi si parla di stile sulle prestigiose colonne di "Vogue". E lo si fa con uno sguardo al colore dei vestiti del Principe William e di Kate Middleton. Entrambi sono sempre perfetti e, i giornalisti di moda, per dimostrarlo basta dare un'occhiata alle immagini del 20223. I reali britannici e i loro tre giovani figli - il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis - che passeggiano lungo una strada di campagna in tonalità leggermente diverse di blu, con la camicia di William che abbinava i pantaloncini di George, che poi corrispondevano perfettamente alle sneakers della sua piccola sorella. Il messaggio inteso della scelta dei colori era ovvio: erano una famiglia unita. Ma gli esperti spiegano il motivo per cui Kate e William sono attratti dal blu. La teoria dei colori suggerisce che il blu rappresenta la calma e la responsabilità. La monarchia, dopotutto, è sinonimo di stabilità e continuità dunque la scelta sembra proprio quella giusta. Inoltre, il blu fa parte della bandiera del Regno Unito: dunque è anche un sottile cenno di patriottismo.