Nella cittadina inglese di Oakham è stata svelata una statua in bronzo raffigurante la Regina Elisabetta insieme ai suoi amati corgi. L'inaugurazione è avvenuta il 21 aprile, in occasione di quello che sarebbe stato il 98° compleanno della la defunta monarca.