Meghan Markle «difficilmente rimetterà piede nel Regno Unito»: perché questa supposizione?

Venerdì 9 Febbraio 2024, 19:48

L'ultima visita del Principe Harry nel Regno Unito non ha visto la presenza di Meghan Markle al suo fianco: inutile dire che la questione ha suscitato nuove riflessioni e interrogativi sullo stato attuale e sul futuro delle dinamiche familiari. Il suo viaggio in solitario, avvenuta in seguito alla notizia della diagnosi di cancro del Re Carlo, è stata breve e ha dato spazio a una serie di speculazioni sull'attuale distanza tra i membri della famiglia reale. Inutile dire che questo evento ha sollevato una serie di domande sul possibile ritorno di Meghan nel Regno Unito e sulle prospettive di una riconciliazione tra i membri della famiglia reale. C’è chi è pronto a scommettere che non avverrà mai. Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; Music by Korben MKdB



