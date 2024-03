Kate Middleton e le altre foto ritoccate della Royal Family: il caso Photoshop nello scatto di Elisabetta e di Louis "senza un dito"

Adesso si grida allo scandalo, tirando fuori una serie di teorie complottistiche sulle condizioni di salute di Kate Middleton che per qualcuno sarebbe addirittura ricoverata e il suo viso sarebbe stato preso da una copertina di Vogue del 2022. Ma quella della principessa con i figli, in realtà, non è la prima foto della Royal Family modificata con Photoshop. D'altronde lo ha ammesso Kate stessa, scusandosi per il caos generato da quello scatto: «Sono una fotografa amatoriale che ogni tanto si diverte con l'editing».

Kate Middleton «distrutta» per la foto ritoccata, ecco perché l'ha modificata: il giallo della data, il viso della principessa e il mistero dello scatto originale