Durdust, chi è il produttore italiano che ha portato per la prima volta due canzoni in gara all'Eurovision

L'italiano Dardust è il primo produttore a presentare due canzoni all'Eurovison. parliamo di Fighter cantata da Tali per il Lussemburgo e di La Noia di Angelina Mango. La canzone in gara per l'Italia è stata scritta con la stessa Mango e con Madame.

Dardust, vero nome Dario Faini, è un pianista, compositore, produttore discografico e musicista. C'è lui dietro alcuni dei più grandi successi di numerosi artisti come Mahmood, Thegiornalisti, Emma Marrone, Giusy Ferreri.

La consacrazione come produttore per lui arriva nel 2017 quando firma infatti le hit estive Riccione dei Thegiornalisti e Pamplona di Fabri Fibra e produce l’album LOVE dei Thegiornalisti.

Nel 2019 tra le altre partecipa alla realizzazione del brano Nuova Era di Jovanotti, Calipso di Sfera Ebbasta, Mahmood, Fabri Fibra e Charlie Charles.

Nel 2021 è salito sul palco del Festival di Sanremo, in occasione della finale, con la Quintana tamburini di Ascoli Piceno, sua città d'origine. E' stato l'autore di Soldi, il brano con cui Mahmood ha vinto quell'edizione. Nel 2022 è stato ospite sul palco dell'Eurovision Song Contest a Torino.

L’incontro tra Dardust e la 24enne cantautrice israeliana con cittadinanza lussemburghese potrebbe spingere l’artista marchigiano ad una carriera fuori dall’Italia, dopo le già fortunate collaborazioni intessute con il gruppo Sophie and the Giants e il dee jay Benny Benassi.