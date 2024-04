Re Carlo apre le porte del Castello di Balmoral: per la prima volta si potranno visitare le stanze della residenza dove morì Elisabetta

Re Carlo aprirà per la prima volta al pubblico l'interno del castello di Balmoral, l'amata residenza estiva dove l'8 settembre 2022 morì la regina Elisabetta. Dal 1 luglio al 4 agosto sarà possibile visitare la meravigliosa tenuta nelle Highlands scozzesi ma ad un prezzo non proprio economico: il biglietto costerà tra le 100 e le 150 sterline (ovvero fino a 175 euro). Fino ad ora le visite del castello si erano limitate ai giardini e alla sala da ballo – dove fu collocata la bara della defunta regina dopo la sua morte nel castello nel settembre 2022 – e la visita costava 17,50 sterline (20 euro). Ma i nuovi tour per piccoli gruppi, che inizieranno quest’estate, includeranno anche il tè pomeridiano e saranno limitati a soli 40 biglietti al giorno.

