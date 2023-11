Wanda Nara, Icardi e la proposta di matrimonio: «Mi ha chiesto di sposarlo, ma non ho ancora deciso»

Wanda Nara e Mauro Icardi promessi sposi? A rivelarlo è stata la showgirl argentina, intervistata da Gente: «la malattia non ci ha avvicinati perché non siamo mai stati distanti, ma è vero che si vede quanto sia reale l'impegno che si prende quando ci si promette di "sostenersi l'un l'altro sia in salute che in malattia". Anzi, vi dirò qualcosa che non ho ancora detto: Mauro mi ha chiesto di sposarlo di nuovo. Dopo 10 anni insieme! Non abbiamo ancora definito nulla, ma è stato bello ricevere la tua proposta. Sarà in Argentina? Non ne ho idea! Giuro che non abbiamo nemmeno avuto il tempo di sederci per organizzarlo, ma tutti i nostri cari sono lì, quindi - se riusciremo a realizzare questo sogno - do per scontato che sarà in Argentina».

Wanda Nara ricoverata per leucemia? Lei rompe il silenzio: «Sto ancora aspettando la diagnosi»

Da quando le è stata diagnosticata la leucemia, Nara ha potuto contare sul totale supporto dell'ex attaccante dell'Inter, ora al Galatasaray: «Per ora sto bene, sono tutta intera.

A volte penso che la natura è saggia e che, per un motivo, ho dovuto affrontare questa malattia e non qualcun altro della mia famiglia. Non voglio sembrare arrogante o fingere di averla superata: all'inizio è stato un colpo così forte che sono rimasta paralizzata», ha raccontato Wanda, «quando sono tornata dalla clinica sono rimasto chiusa in camera per quattro giorni, non potevo uscire: solo Mauro entrava a portarmi da mangiare. Lui è stato in grado di realizzare tutto prima di me e si è preso cura di me, mi ha protetto e, allo stesso tempo, si è occupato di portare avanti la routine quotidiana dei bambini mentre mi accompagnava dal medico. Era, ed è, la persona che mi sostiene di più. Una notte, in clinica, mi sono svegliata e l'ho trovato, nelle prime ore del mattino, a cercare la cura per la leucemia e il posto migliore al mondo per curarla, e questo è l'esempio più chiaro di chi sia Mauro. Nel bel mezzo di un allenamento metteva la sveglia per mandarmi un messaggio: "Non dimenticarti di prendere le medicine"».

La showgirl argentina sta comunque continuando la propria vita nonostante la malattia, come testimonia la sua presenza a "Ballando con le Stelle": «Il sabato ballo (sempre con un ritmo diverso), all'una di notte della domenica mi metto in viaggio per Istanbul, sto con i miei figli e Mauro fino al martedì e il mercoledì sono già di nuovo in Italia a provare per lo spettacolo successivo. È un ritmo estenuante, soprattutto per me che non sono una ballerina professionista, ma mi piace molto. La cosa più difficile per me è la richiesta di imparare la coreografia in 4 giorni ma, per ora, me la cavo bene. Non avrei mai accettato di partecipare al programma senza il consenso del medico che mi ha in cura. Sto prendendo dei farmaci, ho controlli settimanali e un rigoroso follow-up in ogni città in cui vivo: Roma, Istanbul o Buenos Aires. Anche il 9 dicembre dovrò ballare? Oh sì... ci ho pensato. Credo che Mauro verrà qui con i bambini e Valentino ha già confermato che può venire da Buenos Aires, quindi sarà un compleanno atipico ma tutti insieme. Poi, a gennaio, è il compleanno di Valentino e gli ho chiesto se voleva che organizzassimo una festa - compie 15 anni il 25 - ma mi ha detto di no, non fa per lui».

Wanda Nara ha poi svelato di avere nuove canzoni in cantiere: «Ho già 3 canzoni registrate con i rispettivi videoclip e sono molto contenta del risultato e della risposta della gente perché ricevo feedback da tutto il mondo e vedo che il pubblico è composto da persone di tutte le età: dai bambini alle nonne... Questo mi affascina! Una delle prossime canzoni credo che sarà una sorpresa perché è in portoghese e con un ritmo brasiliano che spero vi piacerà