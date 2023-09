Manuela Carriero tronista a Uomini e Donne, parla l'ex Luciano Punzo: «Spero che riconosca il vero amore. Lei vuole fare la mamma»

Luciano Punzo, ex gieffino vip ed ex compagno di Manuela Carriero, la nuova tronista di Maria De Filippi, spera che «Manuela apra gli occhi e riesca a distinguere chi tra i suoi cavalieri la vuole corteggiare perché realmente interessato a lei e non per vivere della sua luce riflessa».

Sabrina Ferilli a Tu Si Que Vales, scoppia la lite con la concorrente: «Lei rappresenta l'Italietta»

Manuela Carriero a Uomini e Donne, cosa ne pensa l'ex fidanzato

A Nuovo Tv l'ex corteggiatore di Temptation Island non nasconde di essere rimasto molto affezionato alla ragazza pronta per una nuova avventura televisiva a Uomini e Donne. «Mi auguro che, in mezzo a tanti lupi, riesca a trovare l’unica pecora che sia in grado di amarla veramente per la donna meravigliosa che sa essere».

Luciano mette in guardia i suoi futuri corteggiatori: «Manuela è una persona che ha serie difficoltà a rapportarsi con altri uomini dopo la fine di una relazione, ma ora che è seduta sul trono non può scappare! Lei è un’inguaribile romantica, vuole crearsi una famiglia.

Di lavoro vorrebbe fare solo la mamma…».

Uomini e Donne, Gianni e Tina si scagliano contro Aurora ed Elio (ma il video dà loro torto): Web in fiamme.

Luciano Punzo parla della sua nuova fidanzata

Il settimanale di Cairo racconta che Luciano, oggi felicemente fidanzato con l’attrice Sabrina Nasti, ha conosciuto Manuela a Temptation Island nel 2021: lei ha partecipato con il compagno Stefano Sirena, ma alla fine ha lasciato il reality con Punzo. Il loro amore è durato circa due anni ed è finito lo scorso aprile.

«Sono stato io a lasciarla e lei ne ha sofferto tantissimo. Manuela mi amava davvero tanto, mentre forse il mio cuore non batteva abbastanza. Le ho detto addio perché cercavo un amore che fosse totalizzante».

Ora Luciano sta studiando recitazione ma è pronto a rispondere al telefono se Maria lo richiamasse: «Il mio sogno sarebbe quello di fare il postino a C’è posta per te. Se Maria mi dovesse chiamare, non avrei dubbi e accetterei l’invito».