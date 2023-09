Sabrina Ferilli a Tu Si Que Vales, scoppia la lite con la concorrente: «Lei rappresenta l'Italietta»

Botta e risposta tra Sabrina Ferilli e una concorrente nella prima puntata di "Tu si que vales". L'attrice viene attaccata da Elisabetta, romana, che è sul palco dello show di Canale 5 per portare la sua personale conoscenza del kamasutra, un argomento che "studia da 27 anni" e che l'ha fatta diventare "una grande esperta". Una breve presentazione del tema che subito fa sorridere i giudici e la giurata che confessa scherzosamente a Maria De Filippi: "So perfettamente di cosa parla". La Ferilli ironizza irritando inconsapevolmente la concorrente che commenta: "Facendo così mi mette in ridicolo, mi sembra di stare alle medie".

Cosa è successo

"È un argomento che per l'Italia è un tabù e non se ne può parlare per questo, perché le persone ridono e reagiscono così" ha proseguito Elisabetta mostrando una diapositiva delle posizioni del kamasutra. "Sono dieci minuti che è qui a parlare e non abbiamo ancora capito perché, le posizioni che ci ha mostrato le abbiamo imparate a memoria" ha proseguito la giurata applaudita dal pubblico. "Ah ecco, questa è l'Italia, l'Italietta che lei rappresenta, lei parla senza sapere. Studiate!", ha urlato la concorrente abbandonando il palco di "Tu si que vales".